'2025 ilk 6 ayında 25,8 milyar dolar turizm geliri elde edildi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırladığını ve 25,8 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendirirken, yılın ilk yarısında elde edilen başarıların altını çizdi. Türkiye'nin turizmdeki yükselişi, hem ziyaretçi sayısında hem de gelirlerde yeni rekorlara imza atılmasını sağladı. Özellikle sezonun uzaması ve ortalama kalış süresindeki artış, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor.

2025 Yılı İlk 6 Ay Turizm Verileri

26 milyon 389 bin turist Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye geldi. En çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere 'den gerçekleşti.

'den gerçekleşti. Gelen turist sayısı, 2024'e göre yüzde 1 arttı .

. 25,8 milyar dolar ile rekor turizm geliri elde edildi.

Sezonun Uzaması ve Rezervasyonlar

Bakan Ersoy, Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerinde rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde geçmesini beklediklerini belirtti. Sezonun bu aylara kayması, turizmdeki hareketliliğin yıl geneline yayılmasına olanak tanıyor.

Yıllık Hedefler ve Ortalama Kalış Süresi

Yıllık 64 milyar dolar turizm geliri hedefi adım adım yaklaşıyor.

turizm geliri hedefi adım adım yaklaşıyor. Ortalama kalış süresi yıl ortasında 10 gece ye yükseldi.

yıl ortasında ye yükseldi. Yıl sonunda bu sürenin 10,4 ila 10,5 geceye ulaşması bekleniyor.

Mevsim Kayması ve Sektörel Değişim

Bakan Ersoy, turizmde yaşanan mevsim kaymasına dikkat çekerek, artık sezonun sadece yaz aylarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Bu yıl da sezonun Eylül, Ekim ve Kasım aylarına kaydığı gözlemleniyor. Bu gelişme, Türkiye'nin turizmde sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.



