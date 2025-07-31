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Mamaklı Kıbrıs Gazisi Fehmi Ediz Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fehmi Ediz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Ediz, sevenlerinin dualarıyla Kutludüğün Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 10:00, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 13:04
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Mamaklı Kıbrıs Gazisi Fehmi Ediz Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fehmi Ediz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Ediz, sevenlerinin dualarıyla Kutludüğün Mezarlığı'na defnedildi.

Kutludüğün Merkez Camii'nde Askeri Cenaze Töreni

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Fehmi Ediz için cenaze töreni, Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Törene Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda Türk bayrağına sarılı naaş, saf tutanların duaları eşliğinde uğurlandı. Cenaze namazı öğle namazının ardından kılındı; helallik alınarak dualar okundu.

Kıbrıs Gazisi Ediz'in Naaşı Mezarlığı'na Defnedildi

Namazın ardından merhum gazi, askeri tören eşliğinde Kutludüğün Mezarlığı'na götürüldü. Askerlerin omzunda taşınan cenaze, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törene katılan silah arkadaşları ve mahalle halkı, büyük bir üzüntü yaşadı.

Kaymakam Kaya: "Hizmetleri Asla Unutulmayacak"

Cenaze sonrası aileyle bir araya gelen Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, başsağlığı dileklerinde bulunarak, "Gazi Fehmi Ediz'in vatan için verdiği hizmet unutulmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum" dedi.

Kıbrıs Gazisi Fehmi Ediz Kimdir?

1940'lı yıllarda dünyaya gelen Fehmi Ediz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gazilerden biriydi. Emekliliğinin ardından hayatını Mamak'ta sürdüren Ediz, mahalle sakinleri tarafından sevgi ve saygıyla anılıyordu. Vefatı, ilçede derin bir üzüntüye yol açtı.

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