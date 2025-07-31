Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi

Ankara'da kamu ve kurum yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi hazırlanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış ve 50 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılmıştır. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzalarla üniversite diploması hazırlanmış, sürücü belgesi ile yazılı ve direksiyon sınav sonuçları değiştirilerek başarılı duruma getirilmiştir. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, toplamda 134 şüpheli hakkında iddianame Mayıs ayında tamamlanmıştır.

Soruşturmanın Detayları

ÖSYM Kanunu'na muhalefet , Resmi belgede sahtecilik , Bilişim sistemine girme ve Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilmiştir.

, , ve suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilmiştir. Şüphelilerin, E-İMZATR ve TÜRKTRUST isimli elektronik sertifika sağlayıcılarıyla Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları belirlenmiştir.

ve isimli elektronik sertifika sağlayıcılarıyla Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları belirlenmiştir. Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak sahte diploma düzenlenmiş, bu belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep edilmiştir .

. Bazı kişilerin kimlik bilgileri çalınarak farklı kişiler adına e-imza hazırlanmıştır.

Soruşturmanın İkinci Aşaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili olarak 65 şüpheli hakkında dava açılmıştır.

ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili olarak 65 şüpheli hakkında dava açılmıştır. Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edilmiştir.

talep edilmiştir. Şüphelilerin 39 sahte üniversite diploması hazırlayıp sisteme kaydettikleri aktarılmıştır.

Akademik Atamalarda Usulsüzlük

Şüpheliler ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında yer aldıklarını, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu belirtmişlerdir.



