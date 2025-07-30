Donuk Omuz: Ağrı ve Hareket Kısıtlılığına Karşı Etkili Çözümler

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Omuzda yavaş yavaş başlayan, zamanla şiddetlenerek kolu hareket ettirmeyi bile imkansız hale getiren bir ağrı ve sertlik hissi. Bu durum, tıp dilinde "adhesive kapsülit" olarak da bilinen donuk omuz rahatsızlığının en belirgin işaretidir. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bu problem, omuz eklemini saran kapsülün iltihaplanıp kalınlaşması ve büzüşmesi sonucu ortaya çıkar. Sonuç olarak, omuz ekleminin hareket alanı her yönde kısıtlanır ve en basit günlük aktiviteler bile birer eziyete dönüşür.

Donuk Omuzun Arkasındaki Nedenler ve Risk Faktörleri

Donuk omuzun kesin nedeni her zaman net olmasa da, bazı durumlar riski artırabilmektedir. Özellikle 40-60 yaş arası bireylerde ve kadınlarda daha sık rastlanan bu durumun arkasında yatan yaygın faktörler şunlardır:

. Metabolik Hastalıklar: Diyabet (şeker hastalığı) ve tiroid bozuklukları, donuk omuz gelişim riskini önemli ölçüde artırır.

. Hormonal Değişimler: Menopoz dönemi veya testosteron dengesizlikleri gibi hormonal dalgalanmalar tetikleyici olabilir.

. Geçirilmiş Travmalar: Basit bir omuz incinmesi veya omuz çevresi kırıkları sonrası yaşanan hareketsizlik süreci.

. Hareketsizlik (İmmobilizasyon): Geçirilen omuz veya kalp ameliyatları sonrası kolun uzun süre askıda kalması.

. Nörolojik Durumlar: Boyun fıtığı gibi sinirleri etkileyen durumlar omuz mekaniğini bozabilir. Benzer şekilde, kalça bölgesindeki ağrıların arkasında da bazenpiriformis sendromu gibi sinir sıkışmaları yatabilmektedir. Bu tip durumlar, vücudun bir bölgesindeki sorunun başka bir yeri etkileyebileceğini gösterir.





Hastalığın Seyri: Donuk Omuzun Üç Evresi

Donuk omuz, genellikle birbiri ardına ilerleyen üç farklı evrede seyreder. Bu evreleri bilmek, hastanın ve hekimin tedavi sürecini daha iyi yönetmesine yardımcı olur.





Evre Adı Özellikleri Süre 1. Evre Donma Evresi Şiddetli ve artan ağrı, özellikle gece ağrısı. Hareket kısıtlığı başlar. 6 hafta - 9 ay 2. Evre Donmuş Evre Ağrı azalmaya başlar ancak omuzdaki sertlik ve hareket kısıtlığı belirgindir. 4 - 12 ay 3. Evre Çözülme Evresi Omuzun hareket kabiliyeti yavaş yavaş geri dönmeye başlar. 6 - 36 ay

Modern Tedavide Ameliyatsız Yaklaşımlar Ön Planda

Tedavideki temel amaç, ağrıyı kontrol altına alarak omuzun hareket açıklığını yeniden kazandırmaktır. Günümüzde cerrahi, genellikle en son seçenek olarak düşünülmektedir. Bunun yerine, oldukça başarılı sonuçlar veren ameliyatsız yöntemler tercih edilir. Ultrason eşliğinde yapılan supraskapular sinir bloğu ve eklem içine uygulanan kortizon veya Sanakin (PRP) gibi enjeksiyonlar, ağrıyı hızla keserek iltihabı baskılar. Bu, tedavinin ikinci ve en önemli adımı olan fizyoterapi için ideal bir zemin hazırlar.

Enjeksiyon tedavisinin hemen ardından, deneyimli bir fizyoterapist eşliğinde kişiye özel olarak planlanmış germe egzersizlerine ve manuel terapiye başlamak, kapsülün esnekliğini artırarak kalıcı iyileşme sağlar.

Sonuç: Sabır ve Doğru Tedavi ile Hareket Özgürlüğüne Dönüş

Donuk omuz, sabır ve doğru bir tedavi planlaması gerektiren bir rahatsızlıktır. Ancak modern tıbbın sunduğu ameliyatsız yöntemler sayesinde, hastaların büyük bir çoğunluğu cerrahiye gerek kalmadan eski hareketli ve konforlu günlerine dönebilmektedir. Erken teşhis ve uzman kontrolünde yürütülen bir tedavi süreci, iyileşmeyi hızlandıran en önemli faktördür.

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Kaynak: . https://www.utkuerdemozer.com/



