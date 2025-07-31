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İzmir'de avukata suikast planı son anda engellendi!

İzmir'de suç örgütü davasına bakan avukata suikast planı polis operasyonuyla engellendi. Suç örgütü 'Aksaray Daltonlar' üyesi olduğu ve avukatı vurmak için kendini azmettiren kişi ile 200 bin TL ile anlaşan Arda Gedek, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 13:26, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 13:29
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İzmir'de avukata suikast planı son anda engellendi!

İzmir'de suç örgütü lideri Barış Boyun ile ilgili bir davaya bakan avukat A.B.'ye suikast hazırlığında olduğu belirlenen Arda Gedek (19), polisin operasyonu ile yakalandı. Suç örgütü 'Aksaray Daltonlar' üyesi olduğu ve avukatı vurmak için kendini azmettiren kişi ile 200 bin TL ile anlaşan Arda Gedek, tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 11 Temmuz'da saat 08.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde sokakta üzerini değiştirip, maske takan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler, şüpheli Arda Gedek'i gözaltına aldı. Gedek'in üzerinde yapılan aramada; 1 tabanca, 5 fişek, 3 maske, 1 cep telefonu ve 4 bin TL nakit para ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİYMİŞ

Gözaltına alınan Arda Gedek'in polisteki sorgusunda bir kişiyi vurmak için mahallede olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Dosya İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devredilirken, Arda Gedek'in, suç örgütü lideri Barış Boyun çetesi ile ilgili bir davaya bakan Avukat A.B.'yi vurmak için bölgede olduğu belirlendi. Şüphelinin suç örgütü 'Aksaray Daltonlar' üyesi olduğu ve 'Kasten yaralamadan' suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

BİR SONRAKİ İŞ 1 MİLYON TL

Arda Gedek'in, kendisini azmettiren kişi ile Barış Boyun çetesi davasına bakan avukat A.B.'yi vurmak için 200 bin TL'ye anlaştığı tespit edildi. Şüphelinin, avukat A.B.'yi vurduktan sonra parasını alacağı ve sonrasında bir başka kişiyi vurmak için ayrıca 1 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi. Gedek'in incelenen cep telefonundan suikast hazırlığıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Azmettiricinin, şüphelinin telefonuna avukat A.B.'nin ve otomobilinin fotoğrafı ile adres bilgilerini mesaj olarak gönderdiği, ardından Bornova ilçesindeki otogar yakınında bir yerde buluşup, bir miktar para ve olayda kullanacağı tabancayı teslim alıp, olay yerine gittiği de tespit edildi.

KEŞİF YAPMIŞ

Arda Gedek'in yakalanmadan 1 gün önce Soğukkuyu Mahallesi'ne gidip keşif yaptığı, keşfin ardından ertesi gün sabah erken saatlerde saldırıyı gerçekleştirmeyi planladığı yere gittiği de ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arda Gedek tutuklanırken, azmettiriciyi yakalama çalışmaları sürüyor.


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