Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!

Üniversite adaylarının merakla beklediği tercih kılavuzu yayımlandı.

Bu yıl kılavuzda önemli değişiklikler ve güncellemeler yer aldı. Hukuk programlarında başarı sıralaması şartı ilk 125 binden 100 bine çekildi.

Diğer bölümlerde, örneğin mühendislik, mimarlık ve tıp gibi alanlarda ise sıralama şartında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Ayrıca, vakıf üniversitelerinin KDV dahil ücretleri de ilk kez kılavuzda yer aldı.

En yüksek ücretler tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görülürken, hukuk fakültelerinde de birçok üniversitede ücretler 1 milyon liranın üzerinde bulunuyor.

Vakıf Üniversitelerinde Ücretler ve Detaylar

Tıp fakültesi için en yüksek öğrenim ücreti 2 milyon 370 bin lira .

için en yüksek öğrenim ücreti . Diş hekimliği için en yüksek ücret 1 milyon 860 bin lira .

için en yüksek ücret . Hukuk fakültelerinde ise birçok üniversitede ücretler 1 milyon liranın üzerinde.

ise birçok üniversitede ücretler üzerinde. Kılavuzda burslu ve indirimli ücretler yer almıyor.

2025 YKS sonuçlarıyla kayıt yaptıracak öğrenciler için, sonraki yılların eğitim ücreti artış oranı, Mayıs ayı TÜFE dikkate alınarak açıklanan yıllık ortalama enflasyon oranını geçemeyecek.

Kontenjanlarda Değişiklikler

Bu yıl son kez depremzede adaylar için özel kontenjan ayrıldı.

Genel kontenjan sayısı geçen yıl 1 milyon 21 bin 986 iken, bu yıl 837 bin 884 'e düştü.

sayısı geçen yıl iken, bu yıl 'e düştü. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar geçen yıl 811 bin iken, bu yıl 620 bine geriledi.

kontenjanlar geçen yıl iken, bu yıl geriledi. Vakıf üniversitelerinde ise kontenjanlar geçen yıl 191 bin iken, bu yıl 197 bine yükseldi.

ise kontenjanlar geçen yıl iken, bu yıl yükseldi. Kontenjanlara dair kesin veriler, tercih günü yayımlanacak ana kılavuzda yer alacak.

Tercih Dönemi Tarihleri

Tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



