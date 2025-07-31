Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Bu karar, vatandaşların güvenliği için alınmıştır ve ilgili ilçelerde uygulanacaktır.

Yasak Uygulanan İlçeler

Marmaraereğlisi

Saray

Süleymanpaşa

Şarköy

Alınan Önlemler