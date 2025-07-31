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58. TSYD Ankara Kupası Sahibini Buluyor

Ankara - Türkiye'nin en uzun soluklu futbol turnuvası olan TSYD Ankara Kupası'nda 58. şampiyon yarın belli oluyor. Başkent'in köklü kulüpleri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 13:47, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 14:24
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58. TSYD Ankara Kupası Sahibini Buluyor

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği yarın 58. TSYD Ankara Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın basın toplantısı, TSYD Ankara şubesinde düzenlendi.

Dev Karşılaşma TRT Spor'dan Naklen Yayınlanacak

Karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Alper Akarsu yönetirken, yardımcı hakemler Serdar Osman Akarsu ve Evren Aydoğan olacak. Maç biletleri ise 200 TL olarak satışa sunuldu.

Maç öncesi, TSYD Ankara Şubesi Lokalinde bir araya gelen iki teknik direktör, kupayı kazanmak için sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Geçlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Takımına önümüzdeki günlerde 1-2 yeni transferin katılacağını ve kadroyu güçlendireceklerini açıkladı.

Hüseyin Eroğlu'ndan Geleceğe Miras Fidanlık Önerisi

TSYD Ankara Kupası müsabakası öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangını felaketlerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Teknik Direktör Eroğlu, Ankaragücü ve Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası karşılaşmasından elde edilen gelirlerle Ankara'da bir fidanlık dikme projesi yapılması teklifinde bulundu.

Bu Fidanlık teklifine Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan'dan da tam destek geldi.

TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan da bu çevre dostu projeye destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Mustafa Kaplan (Ankaragücü): Bu sezon TFF 2. Lig'in sürpriz takımlarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek, genç ve mücadeleci kadrolarıyla ligde fark yaratacaklarını vurguladı.

Başkent'te 58.'nci Kupa Heyecanı

Başkent derbisi niteliği taşıyan 58. TSYD Ankara Kupası mücadelesi, hem takımlar hem de taraftarlar için prestij niteliğinde olacak. Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı Aktepe Stadı'nda veya ekran başında takip edebilecek.

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