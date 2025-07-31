Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Haziran ayında aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda ise yüzde 37,40 oranında artış gösterdi.

Bu veriler, hizmet sektöründeki fiyat değişimlerinin hem kısa vadede hem de yıllık bazda önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koymaktadır. H-ÜFE'nin farklı hizmet alanlarında gösterdiği artış oranları, sektörler arası fiyat hareketliliğini de gözler önüne sermektedir.

H-ÜFE Haziran Ayı Artış Oranları

Bir önceki aya göre: %4,72

Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %27,15

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %37,40

On iki aylık ortalamalara göre: %45,79

Sektör Bazında Yıllık Artışlar

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %31,24

%31,24 Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %38,89

%38,89 Bilgi ve iletişim hizmetleri: %41,99

%41,99 Gayrimenkul hizmetleri: %37,07

%37,07 Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %49,68

%49,68 İdari ve destek hizmetler: %42,15

Sektör Bazında Aylık Artışlar

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %4,44

%4,44 Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %7,37

%7,37 Bilgi ve iletişim hizmetleri: %2,28

%2,28 Gayrimenkul hizmetleri: %6,13

%6,13 Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %1,62

%1,62 İdari ve destek hizmetler: %6,14

Hizmet sektöründeki fiyat artışları, özellikle mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır. Bu gelişmeler, sektörlerin maliyet yapılarında ve fiyatlandırmalarında önemli değişikliklere yol açmaktadır.



