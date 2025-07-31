Otomobil beton direğe çarptı; 2 çocuk öldü
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki O.K. ve 10 yaşındaki kardeşi Y.K. yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 14:35, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 14:36
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton direğe çarpan otomobili kullanan O.K. (14) ve yanındaki kardeşi Y.K. (10) hayatını kaybetti. Olay, Yeniköy Mahallesi mevkisinde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. 41 EU 251 plakalı otomobil, O.K.'nin kontrolünden çıkarak beton direğe çarptı ve iki kardeş araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaza Detayları
- Kaza saati: 10.00
- Kaza yeri: Yeniköy Mahallesi mevkisi, Söğütlü
- Araç plakası: 41 EU 251
- Hayatını kaybedenler: O.K. (14), Y.K. (10)
Olay Sonrası Gelişmeler
- Kardeşlerin cansız bedenleri Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.