AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan komisyonun AK Parti üyeleri açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan komisyonun AK Parti üyeleri açıklandı. Listede sürpriz isimler dikkat çekiyor!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 15:17, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 15:19
Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir döneme geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun üyeleri netleşiyor.
Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin komisyon üyelerini açıkladı.
Güler, AK Parti'nin komisyonda görev alacak 21 kişilik listesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, AK Parti'nin komisyonda görev alacak 21 kişilik listesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi.
AK Parti'nin Komisyon Üyeleri
- Abdulhamit Gül
- Mustafa Şen
- Kürşat Zorlu
- Hüseyin Yayman
- Cüneyt Yüksel
- Sunay Karamak
- Selami Altınok
- Kemal Çelik
- Mehmet Yas
- Mahmut Atilla Kaya
- Şengül Karslı
- Mehmet Şahin
- Ayşe Böhürler
- Rabia Sezar Katırcıoğlu
- Tahir Akyürek
- Ali Kıratlı
- Cevahir Yazmacı
- Göktaş Diktaş
- Burhan Kayatürk
- Abdurrahman Babacan
- Ersan Aksu