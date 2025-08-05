Özelleştirme Kapsamındaki Kurumda Görev Yapmış Olan Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Soru: Merhaba, Halkbank 2016 yılı emeklisiyim. 2001 yılı özelleştirme yeşil pasaport mağduruyum, konu hakkında haklarımı ve izlemem gereken yol hakkında bilgi istiyorum. Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) şartları:

Şartlar 5682 sayılı Kanun madde 14 hükmünde belirtilmiştir. Bu hükme göre özetle;

1, 2 ve 3 üncü dereceli KADROLARDA bulunma veya bu KADROLAR karşılık gösterilmek veya memur statüsünde sözleşmeli olarak ilgilendirilmeleri devam edip emekli kesenekleri de bu derecelerden kesilmek olduğu açık olarak belirtilmiştir.

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi konusu:

Halk Bankası 4603 sayılı Kanunla (25/11/2000 tarihli ve 24241 sayılı Resmi Gazete) özelleştirme kapsamına alınmış bir şirkettir. Bu kanunda yer alan hükümlerden anladığımız, Halk Bankası çalışanlarına çalışma statüsüne ait tercih hakkının verilmiş olduğunu, ancak Kanun 25/11/2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu tarihte memur statüsünde görev yapmakta olup tercih hakkını özel hukuk hükümlerine göre kullananlarda dahil olmak üzere memur statüsünde ilgilerinin devam ettirilmesi gerektiğini, ancak bu tarihten sonra bu kuruma atanmış olanların ise derece, kademe, kadro derecesi gibi unsurların memurluk statüsünde ilgilendirilmelerinde nazari bir intibak işleminin uygulanması gerektiğini, yani bu şirketin kamu payının % 50 sinin altına düşeceği tarihe kadar bu şekilde bir işleme tabi tutulmaları gerektiğini anlamaktayız.

Dolayısıyla, özelleştirme kapsamında olan şirketin kamu payı % 50 nin altına düştüğünde memur statüsünde görev yapma imkanı bulunmayacağını, ancak kamu payı düşmeden önce memurluk statüsünü devam ettirenlerin kamu payı düşse dahi yine memurluk statüsünde ilgilerinin devam ettirileceğini, dolayısıyla da bu durumda olanların intibak işlemlerinin devam ettirilmesi gerektiğini, dolayısıyla da bu durumda olanların 5682 sayılı Pasaport Kanunu Hususi Damgalı pasaport verilme şartlarına tabi olması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır;

Şayet Halk Bankasında geçen sürelerinizin intibak işleminde memurluk bağı devam ettirilirken 1, 2 veya 3 üncü dereceye gelmiş iseniz Hususi Damgalı Pasaport alabileceğinizi, başka bir kamu kurumuna 657 sayılı Kanuna tabi nakil olmuş ve daha sonra yine 1, 2 ve 3. dereceli KADROLARA geldikten sonra emekli olmuş iseniz (nakle tabi olanların sözleşmeli sigortalı geçen sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesini sağlayan 4971 sayılı Kanun, 15/8/2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete) yine Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmesinin mümkün olabileceğini, değerlendirmekteyiz. Özetle, hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) düzenlenmesi için kesinlikle 5682 sayılı Kanundaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, verdiğiniz bilgiler tam olarak yeterli olmadığından, genel değerlendirmelerimiz bu şekilde olup, tavsiyemiz öncelikli olarak durumunuzla kesin bilgi almak için bulunduğunuz ilin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat etmeniz olacaktır.