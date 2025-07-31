Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 17:01, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 17:02
Adana'nın Karataş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan ise Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.
Olayın Gelişimi
- Tartışma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başladı.
- Kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
- İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve Müdahale
- Nuri K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
- Kavgada yaralanan 5 kişi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Nuri K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.