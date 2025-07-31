Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da acil servisteki doktor ve güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis'te meydana geldi. İ.H.K. isimli şahıs, acil servise gitti ve burada görevli doktor İsmail A. ile tartıştı. Tartışmaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Harun P., şahıs tarafından dışarıda bıçaklandı. Zanlı, yanında getirdiği bıçakla önce güvenlik görevlisini, ardından doktoru boğazından yaraladı.

Olayın Gelişimi

Yaralıların ilk müdahalesi Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapıldı.

Daha sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne sevk edildiler.

ne sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklama ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.H.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan saldırı anları hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.



