Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 54,3 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 22 milyar 260 milyon 547 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 614 milyon 497 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla, 54 milyar 256 milyon 905 bin lira olarak hesaplandı.