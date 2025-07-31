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Avustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildi

Avustralya'da yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığındaki "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 20:26, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 20:26
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Avustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildi

ABC News'un haberinde, yeni bir değnek çekirgesi türü keşfine yer verildi.

Buna göre, Queensland eyaletinin kuzey kısımlarında yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Söz konusu türün kaşiflerinden Angus Emmott, sosyal medyada kendilerine ulaştırılan bir fotoğraftan yola çıkarak türü aramaya koyulduklarını belirtti.

Türün yumurtalarını inceledikten sonra yeni olduğundan emin olduklarını belirten Emmott, yumurtaların ayrıştırıcı özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Türün en önemli özelliği ağırlığı

Türün en önemli özelliğinin ağırlığı olduğuna dikkati çeken Emmott, "Acrophylla alta"nın Avustralya'da bulunan en ağır böcek türü olabileceğini kaydetti.

Emmot ayrıca, türün daha önce keşfedilmemiş olmasının sebebinin, habitatına ulaşımın zor olması olabileceğini vurguladı.

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