Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Tercihin Üsküdar olsun
Tercihin Üsküdar olsun
Sponsorlu İçerik
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız

Orman yangını riskinin ekim ayına kadar süreceğini belirten Bakan Yumaklı, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 21:09, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 21:10
Yazdır
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelelerinin, devlet ve milletin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmayla sürdürüleceğini belirtti. Yeşil Vatan'ı korumak için güçlü kurumsal iş birliğiyle hem hazırlık hem de müdahale kapasitelerinin sürekli güncel tutulduğunu vurguladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Toplantının, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapıldığını belirten Yumaklı, toplantıya birçok bakan ve üst düzey yetkilinin katıldığını ifade etti:

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Riskler

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını riskinin ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti. Bu nedenle sahadaki tüm ekiplerle sürekli teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlara Çağrı

"Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık bekliyoruz." Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede devlet ve milletin dayanışmasının önemine dikkat çekti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber