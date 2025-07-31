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Bakan Kacır: OSB'lerde çalışan sayısını 2,7 milyona yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan tesis sayısını 11 binden 60 binlere yükselttik. Bugün Türkiye'nin OSB'leri Türk sanayinin adeta omurgası niteliğinde." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 21:26, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 21:27
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Bakan Kacır: OSB'lerde çalışan sayısını 2,7 milyona yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan tesis sayısını ise 11 binden 60 binlere yükselttiklerini belirtti. Türkiye'nin OSB'lerinin, Türk sanayisinin adeta omurgası niteliğinde olduğunu vurgulayan Kacır, Kırşehir'deki programları kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kırşehir'de OSB Yatırımları ve Altyapı Çalışmaları

Kacır, Kırşehir'de OSB sayısının 3'e, toplam büyüklüğünün ise 200 hektardan 700 hektara çıkarıldığını ifade etti. Mucur OSB'nin altyapılarını tamamladıklarını, yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve Telekom altyapısının tamamlandığını, elektrik şebekesinin de hızla tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, 141 hektarlık Kırşehir OSB ilave alanı bu yıl yatırım programına dahil edildi.

KOBİ'lere Sağlanan Destekler ve Finansman Olanakları

KOBİ'lerin Türk ekonomisindeki önemine dikkat çeken Kacır, KOSGEB aracılığıyla KOBİ'leri desteklediklerini söyledi. Son 23 yılda sadece Kırşehir'de 5 binden fazla KOBİ'ye destek sağlandığını ve 829 milyon lira kaynağın işletmelere sunulduğunu açıkladı.

Yatırım Teşvikleri ve Finansman Destekleri

  • 330 teşvik belgesiyle 75 milyar lira yatırımın ve 8 bin 500'den fazla istihdamın önü açıldı.
  • Dört başlıkta 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak.
  • 8 yıl boyunca yatırımların sigorta primi işveren payları bakanlık tarafından karşılanacak.
  • Toplam yatırım tutarının yüzde ellisi kadar katkı sunulacak.

Bu başlıklar arasında beş yıldızlı termal otel ve kongre merkezi, flakon ve cam ambalaj üretim tesisleri, granül kalsit, jeotermal sera kurulumu ile kurutulmuş meyve sebze üretimi ve paketleme yatırımları yer alıyor.

Kalkınma Ajansı ve Yerel Projeler

Kalkınma ajansı ve KOP bölge idaresi ile bugüne kadar Kırşehir'de 283 projeye, 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde kaynak sağlandı. Yerel kalkınma odaklı projeler bundan sonra da etkin şekilde desteklenecek.

Ziyaretler ve Toplantılar

Bakan Kacır, Vali Demiryürek'ten kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi ve İl Başkanı Seher Ünsal ile görüştü. Ayrıca Kırşehir OSB'de düzenlenen "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"na katılarak sanayicilerin talep ve görüşlerini dinledi. Ziyaretlerini ise TOGG marka aracı kullanarak gerçekleştirdi.


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