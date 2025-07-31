Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak 500 gram altın dolandırdılar

Araçta yapılan aramada aynı yöntemle Yalova'da bir mağdurdan alındığı tespit edilen 85 bin 400 dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir kişinin, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılıp 500 gram altının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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