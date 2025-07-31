Kocaeli'de silahlı kavga çıktı: 5 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, F.Ö. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

5 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç, bıçakla F.Ö'yü yaraladı.

E.Ç, olayın ardından yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Güneş Sokak'taki evine gitti.

Bir süre sonra otomobille E.Ç'nin evine gelen F.Ö, tüfekle E.Ç'ye ateş etti.

Başından yaralanan E.Ç'nin yanı sıra olay yerinde bulunan B.G, A.Ç. ve Y.E. de tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.