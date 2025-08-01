1 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
Milli sporculara özel beden eğitimi öğretmenliği atama duyurusu yayımlandı!
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
YKS tercih süreci yarın başlıyor! Hatırlatma
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Partiler komisyon için üyelerini bugün bildirecek
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Hastanede bıçaklı saldırı: Başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

1 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 00:01, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 00:04
Yazdır
1 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'ı, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığını, esnafı ve belediyeyi ziyaret edecek. Özel, Aksaray'da Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde halka hitap edecek.

(Ankara/09.00/10.45/11.00/12.00/Aksaray/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyecek, basın açıklaması yapacak.

(Hatay/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ve belediyeye ziyarette bulunacak, su deposu incelemesi yapacak, SÜTAŞ Tesisi'ne gidecek.

(Bingöl/10.00/10.15/12.00/13.15/14.45/15.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/12.00)

2- TSYD Ankara Kupası müsabakası, Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında Aktepe Stadı'nda oynanacak.

(Ankara/17.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber