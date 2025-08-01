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Ayşe Uslu Cevlek Rekabet Kurulu Üyeliğine Getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2025/297 sayılı kararla, Ayşe Uslu Cevlek Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atama, 4054 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 00:06, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 00:08
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Ayşe Uslu Cevlek Rekabet Kurulu Üyeliğine Getirildi

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/297

Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ayşe USLU CEVLEK atanmıştır.

31 Temmuz 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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