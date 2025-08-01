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Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi PMYO'ya öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek. Başvuru tarihleri, TYT puan şartı, yaş ve boy kriterleriyle ilgili merak edilen her şey bu haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:09, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:11
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Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacaktır.

Bu alım kapsamında 2.000 erkek ve 500 kadın öğrenci kabul edilecektir. Başvurular, 2-6 Ağustos tarihleri arasında "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, PMYO'da eğitim görecek ve eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak atanacaktır. Sınav takvimi ve detaylar, "www.pa.edu.tr" internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Adayların T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranmaktadır.
  • 2025-YKS TYT puan türünden en az 250 ham taban puan alınmalıdır.
  • Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu puan 200'dür.
  • Emniyet teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacaktır.
  • Adayların, 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
  • Kadın adayların boyu en az 162 cm, erkek adayların boyu ise en az 167 cm olmalıdır.
  • Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmalıdır.

Diğer Bilgiler

İlanda, alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verilmiştir. Başvuru yapacak adayların tüm detayları ve güncel bilgileri "www.pa.edu.tr" adresinden takip etmeleri önemlidir.


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