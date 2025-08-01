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Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor! Özellikle batı ve iç bölgelerde yağışlı hava etkili olacak. Ankara'da dolu riski var, İstanbul'da ise kısa süreli sağanaklar bekleniyor. İzmir ise sıcak kalmaya devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:14, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:16
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar, bugünden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle son günlerde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, batı ve iç kesimlerde normale dönerken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklarda 4 ila 5 derece düşüş yaşanacak ancak yine de normallerin üzerinde seyredecek.

Yağış Beklenen Bölgeler

  • Marmara'nın doğusu
  • İç Ege
  • Akdeniz'in iç kesimleri
  • İç Anadolu
  • Karadeniz bölgeleri

Bu bölgelerde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara

Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle bugün akşam saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve dolu yağışlarının da görülmesi mümkün. Sıcaklıklar, 40 dereceden 36 dereceye düşecek ve hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar 32 ila 33 dereceye kadar inecek.

İstanbul

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Cumartesi ve pazar günü ise kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek.

İzmir

İzmir'de ise yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıklar 34 ila 36 derece bandında olacak.


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