Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'
'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'

600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten revize teklif geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Atalay 4 saatlik görüşme çıkışında "Yüzde yüz olumlu bir yanıt değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor. 11 aştık, 16,57'yi bulmadık. Verilen en son teklifi üyelerimize sunacağız. Verilen teklifi arkadaşlarımıza sunacağız. İşçi razıysa bir problem yok." açıklaması yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:21, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:23
Yazdır
'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'

600 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün sunduğu son teklifin rakamlarının revize edildiği belirtildi.

Külliye'de 4 saat süren zirvenin ardından Atalay, TES-İŞ Sendikası binasına girişte açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni teklifini değerlendiren Atalay, "Yüzde yüz olumlu bir yanıt değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor." dedi. Atalay, "Bizim talebimiz ikinci 6 ay için 16.57'ydi. 4 saatlik görüşmede bize bir teklif sundular. 11'i aştık ama 16.50'yi bulmadık." ifadelerini kullandı.

Karar Süreci ve Grev Erteleme

Cumartesi gününe kadar kararın verileceğini belirten TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, yeni teklifi sendika başkanlarına ileteceklerini ve onların da üyelerine soracağını ifade etti. Atalay, "Arkadaşlarımız gidip sendikalarına, işçilerine sunacak bu teklifi. Arkadaşlarımız razıysa, memnunsa bu tekliften sorun yok. Kararı işçiler verecek. İşçi razıysa problem yok." dedi.

Daha önce görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde grev kararı alınacağı duyurulmuştu. Grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü ise Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 60 gün süreyle ertelendi.

Yeni Teklifin Ayrıntıları

Taban Ücret ve Seyyanen Zam


    • Taban Ücret: Günlük brüt çıplak ücreti 1.400 TL/gün'ün altında olanların ücreti 1.400 TL/gün'e çekilecek.
    • Seyyanen Zam: Günlük çıplak brüt ücreti 1.400 TL/gün'ün üzerinde olanlara 40 TL/gün seyyanen zam yapılacak.

Ücret Zamları


    • Birinci yıl birinci altı ay zammı: Taban ücrete çekildikten ve seyyanen zam eklendikten sonra, brüt çıplak ücretlere yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için %24 oranında zam yapılacak.
    • Birinci yıl ikinci altı ay zammı: Brüt çıplak ücretlere 50 TL/gün seyyanen zam yapılacak ve ardından %11 oranında zam uygulanacak.
    • İkinci yıl birinci altı ay zammı: Brüt çıplak ücretlere %10 oranında zam yapılacak.
    • İkinci yıl ikinci altı ay zammı: Brüt çıplak ücretlere ikinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere %6 oranında zam yapılacak.

Enflasyon Farkı Zammı

  • Önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı olarak %3,68 oranında zam yapılacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber