'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'

600 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün sunduğu son teklifin rakamlarının revize edildiği belirtildi.

Külliye'de 4 saat süren zirvenin ardından Atalay, TES-İŞ Sendikası binasına girişte açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni teklifini değerlendiren Atalay, "Yüzde yüz olumlu bir yanıt değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor." dedi. Atalay, "Bizim talebimiz ikinci 6 ay için 16.57'ydi. 4 saatlik görüşmede bize bir teklif sundular. 11'i aştık ama 16.50'yi bulmadık." ifadelerini kullandı.

Karar Süreci ve Grev Erteleme

Cumartesi gününe kadar kararın verileceğini belirten TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, yeni teklifi sendika başkanlarına ileteceklerini ve onların da üyelerine soracağını ifade etti. Atalay, "Arkadaşlarımız gidip sendikalarına, işçilerine sunacak bu teklifi. Arkadaşlarımız razıysa, memnunsa bu tekliften sorun yok. Kararı işçiler verecek. İşçi razıysa problem yok." dedi.

Daha önce görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde grev kararı alınacağı duyurulmuştu. Grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü ise Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 60 gün süreyle ertelendi.

Yeni Teklifin Ayrıntıları

Taban Ücret ve Seyyanen Zam



Taban Ücret: Günlük brüt çıplak ücreti 1.400 TL/gün 'ün altında olanların ücreti 1.400 TL/gün 'e çekilecek. Seyyanen Zam: Günlük çıplak brüt ücreti 1.400 TL/gün 'ün üzerinde olanlara 40 TL/gün seyyanen zam yapılacak.



Ücret Zamları



Birinci yıl birinci altı ay zammı: Taban ücrete çekildikten ve seyyanen zam eklendikten sonra, brüt çıplak ücretlere yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için %24 oranında zam yapılacak. Birinci yıl ikinci altı ay zammı: Brüt çıplak ücretlere 50 TL/gün seyyanen zam yapılacak ve ardından %11 oranında zam uygulanacak. İkinci yıl birinci altı ay zammı: Brüt çıplak ücretlere %10 oranında zam yapılacak. İkinci yıl ikinci altı ay zammı: Brüt çıplak ücretlere ikinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere %6 oranında zam yapılacak.



Enflasyon Farkı Zammı

Önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı olarak %3,68 oranında zam yapılacak.



