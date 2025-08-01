2 yaşındaki bebek fare zehri yuttu! Durumu ağır

Edirne'de yaşanan üzücü bir olayda, 2 yaşındaki D.K. isimli bebek evde bulduğu fare zehrini yuttu ve durumu ağırlaştı.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Danişment köyünde meydana geldi. Anne mutfakta olduğu sırada gerçekleşen bu talihsiz olay sonrası, annenin hızlı müdahalesiyle bebek hemen hastaneye götürüldü.

Şu anda bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olayın Gelişimi

D.K. isimli bebek, evde bulduğu fare zehrini yuttu.

isimli bebek, evde bulduğu fare zehrini yuttu. Durumu fark eden anne, oğlunu Uzunköprü Devlet Hastanesi 'ne götürdü.

'ne götürdü. Bebek, ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 'ne sevk edildi.

'ne sevk edildi. D.K.'nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Hayati Tehlike Devam Ediyor

D.K.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, doktorlar bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Aile ve sağlık ekipleri, tedavi sürecini yakından takip ediyor.



