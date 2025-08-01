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Türkiye kavruluyor: 19 ilde 40 dereceyi aştı!

Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hayatı zorlaştırıyor. 9 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Siirt Kurtalan'da 47.3 dereceyle rekor kırıldı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:41, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:44
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Türkiye kavruluyor: 19 ilde 40 dereceyi aştı!

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Batı ve iç kesimler bir nebze serinlerken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Dün, termometreler 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaştı.

Rekor Sıcaklık Yine Kurtalan'da

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47.3 derece aralığında seyretti. Yurt genelinde en yüksek sıcaklık 47.3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46.7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.

Termometrelerin 40 Derecenin Üzerini Gösterdiği İl ve İlçeler

  • Siirt, Kurtalan: 47.3°C
  • Şırnak, Cizre: 46.7°C
  • Batman, Beşiri: 46.3°C
  • Mardin, Dargeçit: 46.3°C
  • Diyarbakır, Silvan: 46°C
  • Malatya, Yazıhan: 44.5°C
  • Elazığ, Baskil: 44.3°C
  • Şanlıurfa, Hilvan: 44.3°C
  • Adıyaman, Kahta: 44°C
  • Gaziantep, Karkamış: 43.9°C
  • Bingöl, Genç: 42.7°C
  • Erzincan, Kemaliye: 42.5°C
  • Tunceli il merkezi: 42.1°C
  • Hatay, Hassa: 41.2°C
  • Kahramanmaraş, Çağlayancerit: 40.6°C
  • Muş, Hasköy: 40.5°C
  • Erzurum, İspir: 40.5°C
  • Karaman il merkezi: 40.4°C
  • Kilis il merkezi: 40.4°C

Sıcaklıklar Düşüyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine düşecek. Bu düşüşle birlikte vatandaşların bir nebze rahatlaması bekleniyor.


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