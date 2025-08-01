Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de gece yarısı yaşanan kazada, iki kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet köprüden dere yatağına düştü. Hayrullah Üveys olay yerinde hayatını kaybederken, Oğuzhan A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:49, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:51
Osmaniye'de yaşanan trafik kazasında, elektrikli bisikletin yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına düşmesi sonucu Hayrullah Üveys hayatını kaybetti, Oğuzhan A. ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın detayları ve olayın gelişimi aşağıda özetlenmiştir.
Kazanın Gelişimi
- Elektrikli bisiklet, yokuş aşağı ilerlerken virajı alamadı.
- Köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
- Bölgeye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.
Kazada Yaşananlar
- Hayrullah Üveys olay yerinde hayatını kaybetti.
- Oğuzhan A., ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarıldı.
- Yaralı Oğuzhan A.'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı ve ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hayrullah Üveys'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
Soruşturma Başlatıldı
Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılmaya devam ediyor.