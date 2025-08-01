Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de yaşanan trafik kazasında, elektrikli bisikletin yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına düşmesi sonucu Hayrullah Üveys hayatını kaybetti, Oğuzhan A. ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın detayları ve olayın gelişimi aşağıda özetlenmiştir.

Kazanın Gelişimi

Elektrikli bisiklet, yokuş aşağı ilerlerken virajı alamadı.

Köprü korkuluklarına çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

yükseklikten dere yatağına düştü. Bölgeye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

Kazada Yaşananlar

Hayrullah Üveys olay yerinde hayatını kaybetti.

olay yerinde hayatını kaybetti. Oğuzhan A. , ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarıldı.

, ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarıldı. Yaralı Oğuzhan A.'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı ve ardından Osmaniye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Hayrullah Üveys'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılmaya devam ediyor.



