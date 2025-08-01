Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, sabah saatlerinde Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli art arda 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 07.15'te, ikincisi ise 07.17'de kaydedildi.

Depremlerin derinliği sırasıyla 11.19 ve 8.4 kilometre olarak kayıtlara geçti. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, depremlerle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Simav'da Meydana Gelen Depremler

07:15:26 - 3.4 büyüklüğünde

- 3.4 büyüklüğünde 07:15:56 - 3.8 büyüklüğünde

- 3.8 büyüklüğünde 07:17:16 - 3.8 büyüklüğünde

- 3.8 büyüklüğünde 07:20:31 - 3 büyüklüğünde

Depremlerin Özellikleri

Yaşanan depremler, kısa aralıklarla ve benzer büyüklüklerde gerçekleşti. Özellikle 3.8 büyüklüğündeki iki depremin arka arkaya olması dikkat çekti. Depremlerin derinlikleri ise 11.19 km ve 8.4 km olarak ölçüldü.



