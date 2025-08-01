Cinayetten önce google'a sordu: Sonra 28 bıçak darbesiyle öldürdü

Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'
'Hükümetin son teklifi olumluya yakın, arkadaşlar karar versin'
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
MSB: Şehit mehmetçikler için iki ayrı tahkikat sürüyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Diyanet 'yangınlardan korunmak için' dua okuyacak
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık markayı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cinayetten önce google'a sordu: Sonra 28 bıçak darbesiyle öldürdü

Şırnak Silopi'de 5 çocuk annesi Sakine Kültür, 28 bıçak darbesiyle öldürüldü. Silopi'de işlenen vahşi cinayet, hem işleniş şekli hem de ardındaki şantaj iddialarıyla kan donduran detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının Google'da yaptığı aramalar mahkemede tartışma konusu oldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 08:05, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 08:10
Yazdır
Cinayetten önce google'a sordu: Sonra 28 bıçak darbesiyle öldürdü

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 2022 yılında yaşanan vahşi olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Evli ve 5 çocuk annesi Sakine Kültür (39), 28 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra cesedi yakılarak çöp konteynerine atıldı.

Olayın ardından yapılan soruşturma ve istihbarat çalışmaları sonucunda, cinayet zanlısı olarak Şırnak Özel Harekat Ocakları Derneği Başkanı İbrahim Barkın (37) yakalandı.

Olayın Gelişimi

  • İlk olarak kadının eşi ve eşinin yeğeni şüpheli olarak gözaltına alındı.
  • Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda asıl zanlıya ulaşıldı.
  • Katil zanlısının cinayet öncesi Google'da "Bir insanı öldürecek en hassas bölge neresidir?" ve "Boynunu kırsam ölür mü?" gibi aramalar yaptığı tespit edildi.
  • Mahkeme, bu aramaları tasarlama olarak değerlendirmedi.

Sanığın Savunması

Sanık Barkın, mahkemede verdiği savunmada, Sakine Kültür ile 4 yıl boyunca yasak aşk yaşadıklarını ve Kültür'ün kendisine özel görüntülerle şantaj yaptığını iddia etti. Ayrıca, "Ev almak için beni sıkıştırıyordu. Senin eşini o..spu yapacağım deyince kendimi kaybettim, cebimdeki bıçağı rastgele vurdum" şeklinde ifade verdi.

Dava Süreci

Barkın, şu anda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olayın detayları ve mahkeme süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber