Cinayetten önce google'a sordu: Sonra 28 bıçak darbesiyle öldürdü

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 2022 yılında yaşanan vahşi olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Evli ve 5 çocuk annesi Sakine Kültür (39), 28 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra cesedi yakılarak çöp konteynerine atıldı.

Olayın ardından yapılan soruşturma ve istihbarat çalışmaları sonucunda, cinayet zanlısı olarak Şırnak Özel Harekat Ocakları Derneği Başkanı İbrahim Barkın (37) yakalandı.

Olayın Gelişimi

İlk olarak kadının eşi ve eşinin yeğeni şüpheli olarak gözaltına alındı.

Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda asıl zanlıya ulaşıldı.

Katil zanlısının cinayet öncesi Google'da "Bir insanı öldürecek en hassas bölge neresidir?" ve "Boynunu kırsam ölür mü?" gibi aramalar yaptığı tespit edildi.

ve gibi aramalar yaptığı tespit edildi. Mahkeme, bu aramaları tasarlama olarak değerlendirmedi.

Sanığın Savunması

Sanık Barkın, mahkemede verdiği savunmada, Sakine Kültür ile 4 yıl boyunca yasak aşk yaşadıklarını ve Kültür'ün kendisine özel görüntülerle şantaj yaptığını iddia etti. Ayrıca, "Ev almak için beni sıkıştırıyordu. Senin eşini o..spu yapacağım deyince kendimi kaybettim, cebimdeki bıçağı rastgele vurdum" şeklinde ifade verdi.

Dava Süreci

Barkın, şu anda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olayın detayları ve mahkeme süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.



