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Market çalışanlarına bayıltan mesai

Market çalışanlarının insanlık dışı koşullarda, 10 saati aşan mesailerle nasıl zorlandığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Düşük ücret, yoğun tempo ve dinlenme hakkı olmadan çalıştırılan kasiyerlerin yaşadığı zorluklar, toplumda endişe ve öfke yaratıyor.

Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 08:24, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 08:28
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Market çalışanlarına bayıltan mesai

Zincir marketlerde 10 saati aşan yoğun mesailer ve ağır iş yükleri, çok sayıda çalışanın zor anlar yaşamasına neden olmaktadır.

Yorgunluktan ayakta duramayan ve baygınlık geçiren kasiyerlerin videoları, sosyal medyada sıkça gündeme gelmektedir.

Bu durum, zincir market çalışanlarının karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Zincir Market Çalışanlarının Zorlu Koşulları

  • Düşük ücretlerle ağır mesai ve çalışma şartları altında çalıştırılan işçilere ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulmaya devam etmektedir.
  • Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin en popüler zincir marketlerinden birinde çalışan bir kadın kasiyerin yorgunluk nedeniyle işine devam edemediği anlar sosyal medyada gündem olmuştur.
  • Paylaşılan yeni görüntülerde ise, yoğun çalışma temposuna dayanamayan başka bir zincir market kasiyerinin de fenalaşarak yere düştüğü anlar yer almıştır.

Maaş ve Mesai Şartları

  • Birçok çalışan, asgari ücret ya da çok az üzerinde rakamlara çalıştırılmaktadır.
  • İşçilerden istenen görev tanımının kesin bir sınırı bulunmamaktadır.
  • Marketin temizliğinden reyon yerleşimine, kasiyerlikten ürün güvenliğine kadar pek çok alanda çalışan işçilerin aylık geliri çoğu zaman asgari ücret seviyesindedir.

İnsanlık Dışı Çalışma Koşulları

İşçilerin gün içerisinde dinlenmesini önlemek amacıyla kasalarda sandalye kullanımına izin verilmemektedir.


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