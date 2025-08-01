Doların baskısı altını vurdu
Altın piyasasında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor! Doların yükselişiyle birlikte ons ve gram altındaki değişimler yatırımcıları endişelendiriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 08:32, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 08:33
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Ancak doların yarattığı baskı nedeniyle altında haftalık kayıp yaşandı.
ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri doları güçlendirirken, bu durum altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Altın Fiyatlarında Son Durum
- Ons altın uluslararası piyasalarda 3.293 dolar seviyesinde sabit kaldı.
- Gram altın fiyatı ise %0,1'lik yükselişle 4.306 lira seviyesinde seyrediyor.