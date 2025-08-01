Beşiktaş Avrupa'ya veda etti! İşte tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, 2. eleme turu sekiz rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Rakiplerini eleyen AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna yükseldi. İlk maçta Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, rövanşta da 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi.

Siyah-beyazlılar yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's olacak. Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları ise 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan Sonuçlar

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-1 (1-1)

- Celje (Slovenya): 2-1 (1-1) Hacken (İsveç) - Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1)

- Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1) CFR Cluj (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)

- Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0) Utrecht (Hollanda) - Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1)

- Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Beşiktaş: 2-0 (4-2)

- Beşiktaş: 2-0 (4-2) Braga (Portekiz) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)

- Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0) Legia Varşova (Polonya) - Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2)

- Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2) Hibernian (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Öne Çıkanlar

Beşiktaş , Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

, Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. 3. eleme turu maçları , 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. St. Patrick's, Beşiktaş'ın yeni rakibi oldu.



