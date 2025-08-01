MHRS'de Aile Hekimine yönlendirme gerçekten zorunlu mu?

Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Doların baskısı altını vurdu
Doların baskısı altını vurdu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Ana sayfaHaberler Sağlık

MHRS'de Aile Hekimine yönlendirme gerçekten zorunlu mu?

Sağlık Bakanlığı, MHRS'deki yeni aile hekimine yönlendirme özelliğiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Zorunluluk var mı, yok mu?

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 08:52, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 08:53
Yazdır
MHRS'de Aile Hekimine yönlendirme gerçekten zorunlu mu?

Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz itibarıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) devreye aldığı "Aile Hekimine Yönlendirme" özelliğiyle ilgili oluşan spekülasyonlara açıklık getirdi. Bakanlık, uzman hekim randevusu almak için aile hekimine başvurunun zorunlu hale getirildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtti. Bu uygulamanın bir mecburiyet olmadığını, vatandaşlara sunulan ek bir tercih niteliği taşıdığını vurguladı.

"Aile Hekimine Yönlendirme" Uygulamasının Amacı

Bakanlık, "Randevu Talebi Öncesi Aile Hekimine Yönlendirme Uygulaması" ile sağlık hizmetlerine erişimi daha kolay hale getirmeyi ve kaynakları daha verimli değerlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Bu kapsamda, MHRS üzerinden yoğunluk sebebiyle randevu alınamadığı durumlarda, randevu talebi oluşturulmadan önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulaması devreye alındı.

Uygulamanın İşleyişi

  • Vatandaşlar, tercih etmeleri durumunda aile hekimine yönlendirilecek.
  • Aile hekimleri tarafından muayene edilecekler.
  • Aile hekimleri, muayenenin ardından gerekli görmeleri halinde uzman hekim randevusu oluşturacak.

RANDEVU SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sağlık Bakanlığı, uygulamanın nasıl işlediğini maddeler halinde şöyle anlattı:

Vatandaşlar istediği hastane ve branşta ihtiyacı olan randevuyu sistem üzerinden sorgulayabilecek.
Randevu sorgulaması sonucunda uygunluk varsa, vatandaşlarımız randevusunu her zamanki gibi doğrudan oluşturabilecek.
İstenen branşta uygunluk olmaması durumunda ise talep bırakma ekranından önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere "Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için bütün hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminiz uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir" bilgi ekranı çıkacak.
Bu yönlendirme doğrultusunda, isteyen vatandaşlar aile hekiminden randevu alacak.
Bu tercihten faydalanmak istemeyen vatandaşlar ise "devam et" butonunu tıklayarak talep bırakma ekranına yönlendirilecek ve randevu talebini oluşturacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber