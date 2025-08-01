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Denizli'de korkunç olay! Polis memuru ailesini öldürüp intihar etti

Denizli'de yaşanan trajik olayda, bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu öldürüp ardından intihar etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, soruşturma sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 08:56, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 11:56
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Şırnak'tan eşinin ve çocuklarının kaldığı Denizli'deki kayınvalidesinin evine izne gelen çevik kuvvet polisi dehşet saçtı. Uyuyan eşini ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla ateş ederek öldüren polis memuru aynı silahla intihar etti.

Olay, bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi.

Uyurlarken kafalarına ateş etti

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.


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