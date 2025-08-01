Sosyal medyadan 'Cumhurbaşkanına hakaret' eden şüpheli yakalandı

İstanbul'da, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu tür içerikli paylaşımlar yapan kişiye yönelik bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, sosyal medya hesabının sahibi olan F.N.K. (21) polis ekiplerince dün yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri halen devam etmektedir.

Olayın Detayları

"Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımlar tespit edildi.

içerikli paylaşımlar tespit edildi. Şüpheli F.N.K. (21) polis tarafından yakalandı.

polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



