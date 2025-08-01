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Dolar/TL'de sürpriz yükseliş!

Dolar/TL'de ani yükseliş yatırımcıları şaşırttı. ABD'nin ticaret politikaları ve Fed'in faiz kararı sonrası gözler tarım dışı istihdam verisinde. Piyasalarda belirsizlik artıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6690 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 09:58, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 09:58
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Dolar/TL'de sürpriz yükseliş!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6690 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,6320'den tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6690'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 46,5450'den ve sterlin/TL yatay seyirle 53,7590'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Gelişmeler

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında attığı adımlar, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların risk algısının artmasına yol açmasıyla varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkıyor. Bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed ve Faiz Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın çarşamba günkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin bazı malların fiyatlarına daha net bir şekilde yansımaya başladığını ifade etmesi, Bankanın eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimallerini azalttı.

Makroekonomik Veriler ve Beklentiler

  • Ülkedeki son makroekonomik veriler işsizlik oranının düşük seyrini sürdürdüğüne ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.
  • Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.
  • Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerini, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.


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