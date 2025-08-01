Elazığ'da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiştir.

Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken, olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Olayın ardından ekipler hızlıca müdahale için bölgeye ulaşmıştır. Şu anda kurtarma çalışmaları devam etmektedir ve gelişmeler yakından takip edilmektedir.

AFAD'dan Açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, göçükte 1 işçi mahsur kalmıştır. Açıklamada, saat 09:54'te Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerinin ivedilikle olay bölgesine sevk edildiği belirtilmiştir.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "1 işçinin içeride mahsur kaldığı bilgisi var, maden ocağında işçimizi kurtarma çalışması sürüyor" ifadelerini kullandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma Çalışmaları

AFAD , UMKE , sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir.

, , sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Olayla ilgili ayrıntılar geldikçe paylaşılacaktır.





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