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Bartın'da denize girmek yasaklandı!

Bartın'da gece başlayan sağanak ve sabah etkili olan kuvvetli rüzgar sonrası tüm sahillerde denize girme yasağı getirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 10:48, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 10:50
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Bartın'da denize girmek yasaklandı!

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü.

Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 19 dereceye kadar düştüğü kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi.

Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak sudan çıkmalarını sağladı. Denize girmeyen vatandaşların da kumsalda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Bartın'da Denize Girmek Yasaklandı

  • Kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
  • Gece saatlerinde metrekareye 10 kilogram yağış düştü.
  • 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda yasak uygulandı.
  • Hava sıcaklığı 19 dereceye kadar düştü.
  • Mavi bayraklı İnkumu'da kırmızı bayrak çekildi.
  • Cankurtaranlar, denize giren vatandaşları uyardı ve sudan çıkmalarını sağladı.
  • Denize girmeyen vatandaşlar kumsalda yürüyüş yaptı.


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