Bartın'da denize girmek yasaklandı!

Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak sudan çıkmalarını sağladı. Denize girmeyen vatandaşların da kumsalda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 19 dereceye kadar düştüğü kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi.

Bartın 'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı . Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü.

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