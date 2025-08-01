Diyarbakır'da 'Fren' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı!
Diyarbakır'da, polis ekiplerinin hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği 'Fren' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, tutukland
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 10:57, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 10:57
Diyarbakır'da polis ekiplerinin hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği 'Fren' operasyonu kapsamında önemli gelişmeler yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonla 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyon sırasında bazı şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve bu görüntüler, olayın detaylarını ortaya koydu.
Operasyonun Detayları
- Bir mağdurun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada soyulması görüntülere yansıdı.
- Bir şüphelinin bir iş yerinin kasasından hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi.
- Şüphelilerden biri, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzdüğü sırada, kasadan çaldığı paralarla suçüstü yakalandı.
- Uzun süredir firari olan bir şüphelinin hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Tutuklama Süreci
Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.