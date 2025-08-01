Justin Timberlake konserinde DEAŞ terör alarmı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, önceki gün İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi.

Konser öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konser alanında terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı veya bombalı bir saldırı düzenleneceği yönünde bir ihbar aldı.

Bu ihbar üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı ve alanda bin kişilik çevik kuvvet ekibi görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan tedbirleri bizzat yönetti. Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde konser herhangi bir sorun yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

Konserde Alınan Güvenlik Önlemleri

Bin kişilik çevik kuvvet ekibi konser alanında görevlendirildi.

konser alanında görevlendirildi. Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız tedbirleri yerinde yönetti.

tedbirleri yerinde yönetti. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde konser sorunsuz geçti.



