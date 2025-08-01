Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Terörsüz Türkiye" Komisyonunun ilk toplantısının 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi. Komisyonun amacı, terörün tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılması ve silahsızlanma sürecinin yasal zemininin oluşturulması olarak açıklandı.
Komisyonda Yer Alan Partiler
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
- DEM Parti
- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
Bu partiler, komisyonda görev alacak milletvekillerini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.
İYİ Parti'nin Tutumu
İYİ Parti, komisyonun kuruluş amacını ve yöntemini eleştirerek katılmama kararı aldı. Parti yetkilileri, terörle mücadelede tavizsiz duruşlarının süreceğini, ancak bu komisyonun yaklaşımını doğru bulmadıklarını belirtti.
İlk Toplantıda Ele Alınacak Konular
- Yol haritası
- Toplantı periyotları
- Uzman davetleri
Komisyonun ilk toplantısında bu başlıkların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.
Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirleneceği toplantıya katılacak milletvekilleri açıklandı.
Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin de belirleneceği toplantıya davet edilen milletvekillerinin isimleri şöyle;
Toplantıya Davet Edilen Milletvekilleri
- Abdulhamit Gül
- Mustafa Şen
- Kürşad Zorlu
- Hüseyin Yayman
- Cüneyt Yüksel
- Sunay Karamık
- Selami Altınok
- Kemal Çelik
- Mehmet Sait Yaz
- Mahmut Atilla Kaya
- Şengül Karslı
- Mehmet Şahin
- Ayşe Böhürler
- Radiye Sezer Katırcıoğlu
- Tahir Akyürek
- Ali Kıratlı
- Cevahir Asuman Yazmacı
- Gökhan Diktaş
- Burhan Kayatürk
- Abdurrahman Babacan
- Ersan Aksu
- Murat Emir
- Okan Konuralp
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Türkan Elçi
- Turan Taşkın Özer
- Oğuz Kaan Salıcı
- Murat Bakan
- Gökçe Gökçen
- Mehmet Salih Uzun
- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
- Meral Danış Beştaş
- Hakkı Saruhan Oluç
- Cengiz Çiçek
- Feti Yıldız
- Muhammed
- Levent Bülbül
- Halil Öztürk
- Yücel Bulut
- Bülent Kaya
- Mehmet Emin Ekmen
- Mustafa Bilici
- Zekeriya Yapıcıoğlu
- Doğan Bekin
- Ahmet Şık
- İskender Bayhan
- Mehmet Önder Aksakal
- Haydar Altıntaş