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Elektrik santrallerine 2,3 milyar liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ, sürdürülebilirlik ve arz güvenliği için 32 santrale haziran ayında toplam 2,3 milyar lira kapasite ödemesi gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 11:31, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 11:34
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Elektrik santrallerine 2,3 milyar liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), haziran ayı için toplamda 2 milyar 303 milyon 917 bin 340 lira kapasite ödemesi yapacak.

Bu ödemeler, kapasite mekanizmasından yararlanan 32 elektrik üretim santraline yönelik olarak gerçekleştirilecek. TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere düzenli olarak kapasite ödemeleri yapmaktadır.

Haziran ayı için belirlenen bu ödemeler, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan listeyle duyurulmuştur.

Kapasite Mekanizması Kapsamında Yapılan Ödemeler

  • Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, 171 milyon 208 bin 248 lira ile en yüksek kapasite ödemesini alacak.
  • İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi, 165 milyon 990 bin 443 lira ile ikinci sırada yer alıyor.
  • Toplamda 32 santrale ödeme yapılacak.

Kapasite Mekanizmasının Amacı

Kapasite mekanizması, elektrik üretim tesislerinin sürdürülebilirliğini ve arz güvenliğini desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. Bu kapsamda, üretim tesislerine belirli dönemlerde ödeme yapılmakta ve elektrik arzının kesintisiz devam etmesi sağlanmaktadır.


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