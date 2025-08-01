İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçıvan, sanayi sektöründe yaşanan zorlukların ve üretim hayatındaki sıkıntıların altını çizerek, mevcut koşulların sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı.

Özellikle İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin uzun süredir 50 eşik değerinin altında seyretmesi, sanayi ve üretim hayatındaki tahammül edilemez koşullara işaret ediyor. Temmuz ayı verileriyle birlikte bu zorlu sürecin 16. aya uzandığı ve sektörün içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

İmalat PMI ve Sektörel PMI Verilerinin Önemi

İmalat PMI , son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

, son geriledi. Sektörel PMI verilerinde ise haziranın ardından temmuzda da takip edilen 10 sektörün tamamında daralma yaşandı.

yaşandı. Özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğu gözlemlendi.

Sanayicilerin Karşılaştığı Zorluklar

"Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor." ifadesiyle Bahçıvan, sanayicilerin ülkenin enflasyonla mücadelesine güçlü ve fedakar bir destek verdiğini, ancak bu sorumluluğun ağır bedelini ödediklerini belirtti. Son PMI verileriyle birlikte sanayinin bedel ödeme sınırlarını aştığına dikkat çekildi.

Acil Çözüm Çağrısı

"Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalamaz." diyen Bahçıvan, sanayicilerin sesine kulak verilmesi ve çözümler için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ezberlerle ve alışılmış taleplerle üretim hayatındaki sorunların çözülemeyeceğinin altını çizdi.

Yeni Model Hazırlıkları

"Yeni modeli en kısa sürede açıklayacağız" ifadesiyle, İSO olarak sanayi ve üretim hayatının sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla yeni nesil bir model üzerinde yoğun şekilde çalışıldığı belirtildi. Tüm çözüm ortaklarıyla istişare ve diyalog halinde yürütülen bu çalışmaların en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.



