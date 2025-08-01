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Murat Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür mektubu

Gümüşhane'de doğa için harekete geçen Mete ve Görkem Koç kardeşler, sosyal medyada viral oldu. Bakan Murat Kurum, çocukların bu duyarlılığına kayıtsız kalmadı ve onları çevre müfettişi ilan etti. Ayrıca ilçeye 50 yeni çöp konteyneri gönderildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 12:20, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 12:22
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Murat Kurum'dan yayladaki çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür mektubu

Gümüşhane'de Taşköprü Yaylası'na bırakılan çöplere tepki gösteren Mete ve Görkem Koç kardeşlerin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da iki kardeşin hassasiyetini karşılıksız bırakmadı.

Bakan Kurum, Bakanlığın çocuklar için başlattığı Çevre Müfettişi Projesi kapsamında Mete ve Görkem'i çevre müfettişi ilan etti.

"DOĞAMIZ ÇOK TEMİZ OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gümüşhane İl Müdürü Cemil Bayram, Bakan Kurum'un teşekkür mektubuyla birlikte çevre müfettişi kimliklerini ve çeşitli hediyeleri çocuklara teslim etti.

Ayrıca Bakan Kurum, ilçeye 50 çöp konteyneri konulması için de talimat verdi. Bakan Kurum'un mektubunu okuyan Görkem Koç, "Murat Kurum Bakanımıza çok teşekkür ediyorum hediyeleri yolladığı için. Doğamız çok temiz olsun, insanlar da bir daha pisliklerini atmasın." dedi.

Mete de Bakan Kurum'a teşekkür etti.

"SİZ VARSINIZ FİYE YARINLARIMIZ TEMİZ OLACAK"

Bakan Kurum mektubunda, "Atıkların arasından umut toplayan toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman.

'Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar' diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek 'Artık doğamıza sahip çıkın' diyorsun.

Yaptığın iş o kadar kıymetli ki; o cesur adımlarla dünyanın geleceğini değiştiriyorsun, cennet vatanımıza sahip çıkıyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak.

İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın çevre hassasiyeti oluşturmak için Ocak 2020'de hayata geçirdiği Çevre Müfettişi Projesi kapsamında çevre gönüllüsü çocuklara 'çevre müfettişi' kimliği veriliyor.


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