İş görüşmesi için çağrıldı: Ölümden döndü

Malatya'da yaşanan üzücü bir olayda, bir kişi iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında saldırıya uğradı.

Arif Erdoğan isimli genç, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için alışveriş merkezine gittiğinde, tanımadığı 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Erdoğan vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Arif Erdoğan , iş görüşmesi için çağrıldığı alışveriş merkezinin otoparkına gitti.

, iş görüşmesi için çağrıldığı alışveriş merkezinin otoparkına gitti. Tanımadığı 5 kişilik grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı.

tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Erdoğan, aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve Tepkiler

Şikayet sonrası bir kişinin gözaltına alındığı, ancak daha sonra savcılıkça serbest bırakıldığı belirtildi. Arif Erdoğan, bu karara tepki göstererek olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi.



