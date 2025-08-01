İş görüşmesi için çağrıldı: Ölümden döndü
Malatya'da iş görüşmesine giden genç, otoparkta 5 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Olayda bir zanlı serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 12:25, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 12:26
Malatya'da yaşanan üzücü bir olayda, bir kişi iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında saldırıya uğradı.
Arif Erdoğan isimli genç, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için alışveriş merkezine gittiğinde, tanımadığı 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Erdoğan vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Olayın Detayları
- Arif Erdoğan, iş görüşmesi için çağrıldığı alışveriş merkezinin otoparkına gitti.
- Tanımadığı 5 kişilik grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı.
- Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
- Erdoğan, aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve Tepkiler
Şikayet sonrası bir kişinin gözaltına alındığı, ancak daha sonra savcılıkça serbest bırakıldığı belirtildi. Arif Erdoğan, bu karara tepki göstererek olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi.