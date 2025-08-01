Elif Atayman'dan AYM'ye başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, gözaltı ve tutukluluk sürecinde hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Atayman, başvurusunda temel haklarının çok yönlü biçimde ihlal edildiğini belirtti. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, hukuki açıdan önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Başvuruda Vurgulanan Hak İhlalleri

"Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı"

"Masumiyet karinesi, adil yargılanma ve savunma hakkı"

"Hak arama hürriyeti, bilgiye erişim ve gerekçeli karar hakkı"

"Keyfi tutuklama yasağı"

Tutukluluk Süreci

Atayman, 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak İstanbul Marmara Cezaevi'ne konuldu ve ardından Afyonkarahisar Cezaevi'ne sevk edildi. Bu süreçte yaşananlar, başvurunun temelini oluşturan hak ihlallerinin detaylandırılmasına neden oldu.



