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Özgür Özel, eşinin emekli maaşını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde esnafı ziyaret etti. "Benim eşim eczacı, primleri yüksekten ödedik, 14 bin lira emekli maaşı alıyor" diyen Özgür Özel, "Buna da şükür" sözleriyle karşılık veren esnafa kızdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 12:48, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 12:50
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Özgür Özel, eşinin emekli maaşını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TUSAŞ'ı ziyaret ettikten sonra Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafla kısa bir sohbet yapan Özel, eşinin EYT'den emekli olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında bir vatandaş ile yaptığı sohbet ise dikkat çekti.

Özgür Özel'in Esnaf Ziyareti ve EYT Açıklamaları

  • "Eşimin primlerini yüksekten ödedik"Eşinin emekliliği hakkında konuşan Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksek öde, yüksek maaş bağlansın. Benim eşim eczacı. Yüksekten ödedik, EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor" dedi.
  • "Hamdolsun"Özel'in konuştuğu vatandaş, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış. Buna da şükür" ifadelerini kullandı.
  • "Buna şükür değil"Özel ise bu sözlere tepki göstererek, "Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz. Buna şükür olmayacak." şeklinde konuştu.


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