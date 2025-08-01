Kıskançlık cinayeti: Pompalı tüfekle kuzenini öldürdü

Aksaray'da yaşanan kıskançlık krizi, trajik bir şekilde cinayetle sonuçlandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kızı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulbasır Jumali (26), kuzeni Bismallah Jumali'nin (26) evine gitti ve burada çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği, 1 çocuk babası Bismallah Jumali yere yığıldı.

Olayın Gelişimi

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Bismallah Jumali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bismallah Jumali'nin, bugün Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olaydan sonra kaçan Abdulbasır Jumali'nin, Aksaray-Ankara Karayolu'nda yakalandığı belirtildi. Cinayetin, Abdulbasır Jumali'nin kendi eşini kıskanması nedeniyle işlendiği ifade edildi.



