Meteoroloji'den Ankara ve Konya'ya yağış uyarısı!
Ankara ve Konya'da bu akşam gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 14:49, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 14:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bugün akşam saatlerinde, özellikle güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.
Beklenen Olumsuzluklar
- Ani sel
- Yıldırım
- Yerel dolu
- Yağış anında kuvvetli rüzgar
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle açık alanlarda bulunanların ve trafikte seyredenlerin bu tür hava koşullarında daha dikkatli olmaları önerilmektedir.